شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يتفقد العمل الميداني والتوعوي بحوطة بني تميم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بزيارة تفقدية للوقوف على العمل الميداني والتوعوي في هيئة محافظة حوطة بني تميم ومتابعة تنفيذ حملة (الخوارج شرار الخلق ).

كما التقى فضيلته برئيس الهيئة الشيخ سعود بن علي التميمي ومنسوبي الهيئة واطلع على الوسائل التوعوية المستخدمة في تنفيذ حملة (الخوارج شرار الخلق).

وبين فضيلته خلال لقائه بمنسوبي هيئة حوطة بني تميم حرص دولتنا وقيادتنا الرشيدة منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على نشر العدل والأمان بين أفراد المجتمع ، وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين واستقرارهم ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان وإرساء قيم الوسطية والاعتدال.

وأكد فضيلته على أهمية تفعيل حملة (الخوارج شرار الخلق) في جميع الوسائل المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية وفق الأنظمة والتعليمات.

كما حذر فضيلته من التحزب والانتماء إلى الجماعات الضالة والمنحرفة وخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله-