السعودية اليوم / رئيس غينيا بيساو يستقبل السفير الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله



بيساو 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

استقبل فخامة الرئيس الجنرال عمر سيسكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية غينيا بيساو، فهد بن علي الدوسري، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقدم فخامته شكره للسفير الدوسري على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين.

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12:56ت م

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