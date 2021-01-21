السعودية اليوم / 132486 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمَان



مسقط 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أنَّ إجمالي عدد الإصابات الـمـسجلة بفيروس

وذكرت الوزارةُ أنَّ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 124730 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 12 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 86 منومًا، والمنومون في العناية المركزة 23 منومًا.

// انتهى //

12:25ت م

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مسقط 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أنَّ إجمالي عدد الإصابات الـمـسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 132486 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1517 وَفَاة .وذكرت الوزارةُ أنَّ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 124730 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 12 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 86 منومًا، والمنومون في العناية المركزة 23 منومًا.// انتهى //12:25ت م0040

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