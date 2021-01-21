السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في الأمواج على محافظتي الوجه وأملج



تبوك 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم , تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً في الأمواج على محافظتي الوجه وأملج.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.

// انتهى //

12:22ت م

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