السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة نجران اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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12:17ت م

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