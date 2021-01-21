السعودية اليوم / روسيا تسجل 21887 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجّلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 21887 إصابة جديدة بفيروس

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا أن إجمالي المصابين في البلاد ارتفع إلى 3655839 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 67832 وفاة.

// انتهى //

12:04ت م

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موسكو 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجّلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 21887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و612 حالة وفاة.وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا أن إجمالي المصابين في البلاد ارتفع إلى 3655839 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 67832 وفاة.// انتهى //12:04ت م0034

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