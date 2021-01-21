السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 20398 إصابة جديدة بكورونا



برلين 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 20398 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الحكومي المختص برصد حالات الوباء في ألمانيا بأن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 2088400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 49783 حالة وفاة.

// انتهى //

11:51ت م

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برلين 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 20398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 1013 حالة وفاة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" الحكومي المختص برصد حالات الوباء في ألمانيا بأن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 2088400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 49783 حالة وفاة.// انتهى //11:51ت م0030

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