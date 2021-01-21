السعودية اليوم / 50 حالة مرضية تستفيد من خدمات وحدة الطب النووي بمستشفى عسير المركزي



أبها 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

استفادت 50 حالة مرضية من خدمات وحدة الطب النووي في مستشفى عسير المركزي منذ بدء العمل فيها قبل شهر.

وتضم الوحدة كادراً طبياً متخصصاً، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها وعلاجها في المستشفى؛ مما أسهم في إيقاف تحويل الكثير من الحالات إلى خارج المنطقة .

ويستفيد من خدمات وحدة الطب النووي مرضى الأورام والغدد الصماء وأمراض الكلى والقلب والتهابات الجسم المختلفة وأمراض الكبد والمرارة.

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10:46ت م

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