السعودية اليوم / برنامج لتهيئة المتدربات المستجدات بتقنية البنات في عرعر



عرعر 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

نظمت الكلية التقنية للبنات بعرعر أمس برنامج تهيئة المتدربات المستجدات بالكلية للفصل التدريبي الثاني البالغ عددهن 71 متدربة .

وتضمن البرنامج شرح لنظام الكليات واللوائح المنظمة والخدمات المقدمة والتعريف بمرافق الكلية والأقسام المختلفة مع بالاحترازات الوقائية والضوابط الصحية للتدريب .

// انتهى //

10:43ت م

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