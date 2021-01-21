

مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

قدّم قسم الأشعة في مستشفى أجياد في مكة المكرمة، خدماته 5685 مستفيداً وذلك خلال عام 2020م، حيث تنوعت الأشعة ما بين أشعة سينية 5297 وأشعة مقطعية 310 وموجات صوتية بعدد 78.

وأكدت إدارة المستشفى أنه يتم التعامل مع الحالات بكل جودة وعناية مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بشأن

وأوضحت أن الأشعة لها الدور البارز في علاج المريض؛ إذ إن الأطباء يعتمدون عليها لدقة تشخيصها للمرض، وكذلك لما لها -بمشيئة الله- من دور في إنقاذ الحياة.

// انتهى //

10:34ت م

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مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسقدّم قسم الأشعة في مستشفى أجياد في مكة المكرمة، خدماته 5685 مستفيداً وذلك خلال عام 2020م، حيث تنوعت الأشعة ما بين أشعة سينية 5297 وأشعة مقطعية 310 وموجات صوتية بعدد 78.وأكدت إدارة المستشفى أنه يتم التعامل مع الحالات بكل جودة وعناية مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وأوضحت أن الأشعة لها الدور البارز في علاج المريض؛ إذ إن الأطباء يعتمدون عليها لدقة تشخيصها للمرض، وكذلك لما لها -بمشيئة الله- من دور في إنقاذ الحياة.// انتهى //10:34ت م0018

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 5000 مستفيد من خدمات الأشعة في مستشفى أجياد للطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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