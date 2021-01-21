السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 3006 إصابات جديدة بكورونا



بروكسل 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجّلت السلطات الصحية في بلجيكا، خلال الـ24 ساعة الماضية 3006 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 684256 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 20572 حالة وفاة.

// انتهى //

10:30ت م

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بروكسل 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجّلت السلطات الصحية في بلجيكا، خلال الـ24 ساعة الماضية 3006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 18 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 684256 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 20572 حالة وفاة.// انتهى //10:30ت م0017

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