أم تقتل ابنتها بصفعة!

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تسببت أم مصرية في إنهاء حياة ابنتها ذات الـ 12 عامًا، بعد صفعهها على وجهها صفعة انتهت بارتطامها بالجدار.
وتلقت الشرطة بلاغا من ” الصحة ” بوجود شبهة جنائية في وفاة طفلة داخل منزل أسرتها، وبمناظرتها تبين وجود آثار كدمات بالوجه.
وقررت الأم في أقوالها للشرطة بأنها استجمعت قوتها وضربت طفلتها بغرض تأديبها بعدما أسقطت قطعة ” كيك ” على الأرض.
وأضافت أنها لم تقصد قتل ابنتها، وإنما كانت تحاول تأديبها، لكنها ارتطمت بالجدار وسقطت جثة هامدة، إذ فشلت محاولات إنقاذها.
Source slaati
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