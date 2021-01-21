أم تقتل ابنتها بصفعة!

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تسببت أم مصرية في إنهاء حياة ابنتها ذات الـ 12 عامًا، بعد صفعهها على وجهها صفعة انتهت بارتطامها بالجدار.

وتلقت الشرطة بلاغا من ” الصحة ” بوجود شبهة جنائية في وفاة طفلة داخل منزل أسرتها، وبمناظرتها تبين وجود آثار كدمات بالوجه.

وقررت الأم في أقوالها للشرطة بأنها استجمعت قوتها وضربت طفلتها بغرض تأديبها بعدما أسقطت قطعة ” كيك ” على الأرض.

وأضافت أنها لم تقصد قتل ابنتها، وإنما كانت تحاول تأديبها، لكنها ارتطمت بالجدار وسقطت جثة هامدة، إذ فشلت محاولات إنقاذها.

Source slaati

