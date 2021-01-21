فيديو.. قائد مركبة يرصد عرقلة إبل لمسار الطريق.. و”راعي الإبل” يجادله بشأن أحقية العبور

︎ :

.



شهد أحد الطرق في المملكة عبور عدد كبير من الإبل، بشكل يعرقل حركة السيارات المارة به، الأمر الذي دفع أحد مرتادي الطريق لتوثيق تلك الواقعة بمقطع فيديو.

وعبر قائد المركبة، عن استيائه من سير الإبل بهذا الشكل الذي يعرَّض حياة مرتادي الطريق للخطر، وعندما حاول التسلل من بين الإبل المتناثرة على الطريق تجادل معه أحد المسؤولين عن رعاية الإبل.

وأكد خلال مقطع متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن الطريق مخصص للسيارات وليس للإبل، لكن راعي الإبل جادله وقال إنه يحق له السير بإبله على الطريق، إلا أن السائق رفض هذا الوضع، وأكد لراعي الإبل أنه سيتصل بالرقم الموحد للعمليات الأمنية (911) للإبلاغ عن الواقعة.

ولم يوضح الفيديو المنطقة التي وقع بها الحادث، فيما طالب متداولوه بوضع حلول لهذه الظاهرة بما يسمح بعبور الإبل باتجاه مرعاها وفي ذات الوقت لا يعرقل سير المركبات، وفرض عقوبات على مَن يعرقل حركة السير بالطرقات ويهدد سلامة وأرواح مرتاديها.

Source akhbaar24.argaam

