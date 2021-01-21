فيديو.. تعرف على طريقة تحديث الصكوك وتوثيق الوصية إلكترونياً عبر بوابة “ناجز”

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أوضحت وزارة العدل أمس (الأربعاء) طريقة تحديث الصكوك وتوثيق الوصية إلكترونياً عبر بوابة “ناجز” دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل.
وذكرت أن تحديث الصكوك إلكترونياً يتم من خلال الدخول على “بوابة ناجز” ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم الانتقال للخدمات الإلكترونية ثم العقارات، يليها الانتقال إلى خدمات تحديث الصكوك، والاطلاع على شروط الخدمة، والتأشير على التعهد ثم تقديم طلب جديد.
وأشارت إلى أن الخطوات التالية تتمثل في تعبئة البيانات كرقم الصك وتاريخه، ثم إرفاق صورة الصك من الأمام والخلف ثم حفظ ومتابعة، وبعدها يتم الاطلاع على الطلب ثم الضغط على “أيقونة إرسال”، على أن يتم بعدها تسجيل رقم الجوال لإرسال الإشعارات على أن يبدأ الرقم بـ 966، وسيصل بعد إتمام كل هذه الخطوات إشعار بتسلم الطلب على أن يتم إشعاره بعدها بأي مستجدات.
ولفتت إلى أن خدمة توثيق الوصية تتيح توثيق الوصية من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب،وبعد اعتماده تصدر وثيقة رسمية.
وأوضحت الوزارة الخطوات اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة، وهي الدخول لبوابة ناجز، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، ثم اختيار طلبات الحالات الاجتماعية واختيار طلب جديد، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، وتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، وتسلم إشعار بتسلم الوثيقة.
Source akhbaar24.argaam
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