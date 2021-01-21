فيديو متداول لصراخ سيدة .. و”مركز العنف الأسري”: تم رصد الحالة وجارٍ اتخاذ اللازم

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تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع التسجيل المصور المتداول عبر هاشتاق ترند، لصراخ سيدة، يُعتقد أنها تتعرض للتعنيف.

ويبين الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صياح سيدة بصوت عالٍ، فيما صورت فتاة أخرى الواقعة من بناية مجاورة، حيث قال ناشطون إن الواقعة حدثت في حي النور بمدينة الدمام.

بدوره، أكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم رصد الحالة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

Source akhbaar24.argaam

