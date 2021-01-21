︎ :
.
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع التسجيل المصور المتداول عبر هاشتاق ترند، لصراخ سيدة، يُعتقد أنها تتعرض للتعنيف.
ويبين الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صياح سيدة بصوت عالٍ، فيما صورت فتاة أخرى الواقعة من بناية مجاورة، حيث قال ناشطون إن الواقعة حدثت في حي النور بمدينة الدمام.
بدوره، أكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم رصد الحالة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول لصراخ سيدة .. و”مركز العنف الأسري”: تم رصد الحالة وجارٍ اتخاذ اللازم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.