احتفل قبل يومين بترقيته.. نجل شهيد “المعيزلية” يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده

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كشف نادر الابن الأكبر لرئيس الرقباء مساعد الحربي، الذي استشهد أمس (الثلاثاء)، اللحظات الأخيرة في حياة والده، خلال مباشرته بلاغا مع أحد زملائه، بحي المعيزلية بمدينة الرياض.

وأوضح وفقاً لصحيفة “سبق”، أنه التقى بوالده قبل ساعات من توجهه إلى مقر عمله في شرطة الخليج، وكان مرحاً وبشوشاً، مبيناً أنه عند الساعة 5 صباحاً طلب منه عمه التوجه إلى المركز، وعند وصوله استقبله زملاء والده وأخبروه باستشهاده.

وأشار إلى أنهم احتفلوا قبل يومين مع والده وأعمامه بترقيته، مؤكداً أن الأسرة تطالب بسرعة القصاص من قاتل والدهم.

وكان الشهيد الحربي باشر مع أحد زملائه احتجاز مواطن شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، لخلافاتٍ عائلية بينهما، وبعد وصولهما الشقة تعرّضا لإطلاق نار مكثف من الجاني من سـلاح رشـاش.

Source akhbaar24.argaam

