شاهد.. وزير الصناعة يتفقد سير العمل بمنجم الذهب في المدينة.. ويُعلق على الزيارة

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تفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، منجم مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة؛ للوقوف على سير ومراحل العمل فيه.
وأكد الخريف، أن الماضي والمستقبل يلتقيان في منجم مهد الذهب، مضيفاً أن بدايات قطاع التعدين كانت في عهد الملك عبدالعزيز عام 1935، واليوم في ظل رؤية 2030 تتطلع المملكة لمستقبل واعد لقطاع التعدين.
ولفت إلى أن القطاع يُعد ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، ويخلق فرصاً وظيفية نوعية لأبناء الوطن.
Source akhbaar24.argaam
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