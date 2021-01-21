هيئة الإحصاء: نتائج مسح سوق العمل قريبًا.. والتأخير سببه مراجعات إضافية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، أن التأخير في إصدار «مسح سوق العمل» عن الربع الثالث من العام 2020، يأتي في إطار حرص الهيئة على التأكد من صحة البيانات والإجراءات التي رافقت تنفيذ المسح ومطابقتها للمعايير الإحصائية التي تطبِّقها الهيئة، وصحة المعلومات التي أدلى بها المشاركون فيه.

وذكرت هيئة الإحصاء- في بيان لها نُشر عبر موقعها الإلكتروني- أن «مسح سوق العمل»، الذي هو أحد أهم المنتجات الإحصائية الذي تلتزم الهيئة بإصداره دوريًا وفق المواعيد المحددة له.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نحو ٣٣ ألف أسرة شاركت في «مسح سوق العمل» من خلال الاستجابة لاتصالات ممثلي الهيئة خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠، والذي طبقت فيه الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ورافقته العديد من القرارات والمبادرات المختلفة التي اتخذتها الدولة لدعم سوق العمل.

وأكدت هيئة الإحصاء أن الظروف التي مرت خلال فترة المسح والمرتبطة بجائحة كورونا وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الذي أثر بدوره على القوى العاملة في السوق السعودي من حيث استقرار المشتغلين في أعمالهم أو مغادرتهم إياها، وكذلك توافر الفرص الوظيفية المختلفة أو عدم توافرها لبعضهم، وضرورة مراجعة هذه البيانات والتأكد من صحتها من خلال منظومة إجراءات تأتي في مقدمتها مراجعة البيانات، والتي تُحدَّث بشكل مستمر وفق معطيات سوق العمل، أسهم بشكل مباشر في مراجعات عديدة للبيانات مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أنها ستقوم بالإبلاغ عن تاريخ الإصدار الجديد في الوقت المناسب.

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