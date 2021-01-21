تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وضباب وارتفاع للأمواج على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول الأمطار، وتكون سحب رعدية ممطرة وضباب، ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، وارتفاع الأمواج، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق المدينة المنورة «الحناكية، العلا، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، العيص، ينبع» والقصيم« الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، رياض الخبراء، بريدة، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» وتبوك «تيماء، حقل، البدع، تبوك، الوجه، أملج، ضباء» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدن في مدى الرؤية.

وتؤثر الحالة المناخية السابقة، على مواقع «الأفلاج، الحريق، الدرعية، الخرج، الدلم،الدوادمي، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم،رماح، شقراء،ضرما، عفيف، وادي الدواسر» بمنطقة الرياض، و«جدة، رابغ، العاصمة المقدسة، الجموم» بمنطقة مكة المكرمة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، هناك ضباب مصحوب بتدن في مدى الرؤية وتكون الصقيع على منطقتي الجوف «سكاكا، القريات، دومة الجندل، طبرجل» والحدود الشمالية «طريف، عرعر».

وهناك ارتفاع للأمواج مصحوب بنشاط في الرياح السطحية بالمنطقة الشرقية «الجبيل، الدمام، رأس تنورة» وتبوك «الوجه، أملج» والمدينة المنورة «ينبع».

فيما تشهد «فرسان، جازان، فيفا» بمنطقة جازان تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.