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«الموارد البشرية» تودع مليارًا و700 مليون ريال معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة

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الرياض - محمد عبدالله - في حساب المستفيدين والمستفيدات

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتمل إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء، حيث بلغت المبالغ المودعة في حساباتهم في مجملها 1,704,496,413ريالًا سعوديًا، منها 1,410,138,301 ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,692,200 ريال، و 102,665,912ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

يذكر أنَّه قد أُودعت تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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