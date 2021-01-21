لانتحالهم صفة رجال أمن.. «شرطة الرياض» تُطيح بثلاثة أشخاص

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على أشخاص لانتحالهم صفة رجال أمن.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنَّه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزاتٍ مشابهةٍ للتجهيزات الأمنية وتوثيق ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأشار إلى أنَّه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية لإحالتهم إلى النيابة العامة.