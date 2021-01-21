نقل خدمة وافد.. «الموارد البشرية» تجدِّد التذكير بشرطين

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بشرطين لتقديم نقل خدمة وافد؛ حيث تتطلب الخطوة أن تكون تراخيص المنشأة سارية، ولا توجد ملاحظات إيقاف خدمة.

جاء ذلك؛ ردًا من الموارد البشرية على استفسار أحد المتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر مفاده: السلام عليكم، هل أستطيع نقل كفالة عامل والسجل التجاري منتهٍ علمًا بأن الإقامة ورخصة العمل سارية؟

وقالت الموارد البشرية: من شروط تقديم نقل خدمة وافد، أن تكون تراخيص المنشأة سارية ولا توجد ملاحظات إيقاف خدمة.

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