السعودية | “التأمينات” تكشف عن 10 حالات توقف صرف “ساند” للموظف السعودي

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن 10 حالات توقف صرف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» لدعم الموظف السعودي.

وحسب “المدينة” يتم وقف الصرف إذا لم يلتزم المتعطل عن العمل بالتدريب دون مسوغ مقبول، الوفاة، إذا أصبح له دخل من عمل أو نشاط خاص، إذا لم يتقيد بالتعمليات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.

كما يتم الإيقاف إذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل، أو غادر المملكة خلال 60 يومًا متصلة أو متقطعة خلال مدة الصرف، وعدم التسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية «طاقات»، أو بلغ سن 60 وكان مستحقًا للمعاش وفقًا لأحكام نظام التأمينات، إذا لم يبحث بجدية ونشاط عن العمل، في حالة زوال أي من شروط الاستحقاق الأخرى.