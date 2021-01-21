سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الخميس 21 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري، اليوم الخميس، في السوق الموازية غير الرسمية، لكنها تباينت في البنك المركزي.

وفي السوق السوداء سجل سعر اليورو الأوروبي 217.43 دينار للشراء، و219.85 دينار للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.



كما استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع، وهي نفس مستويات الأمس.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق السوداء عند 244.59 دينار للشراء و247.31 دينار للبيع.

الأسعار الرسمية

وعلى صعيد الأسعار الرسمية، زاد سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار لدى البنك المركزي إلى 161.19دينار للشراء و161.24 دينار للبيع، مقابل 160.90 دينار للشراء و160.96 دينار للبيع، أمس.

في حين تراجع سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي إلى 132.75 دينار للشراء و132.77 دينار للبيع، مقابل 132.92 دينار للشراء و132.93 دينار للبيع، أمس.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار إلى 181.36 دينار للشراء و181.41 دينار للبيع، مقابل 180.87 دينار للشراء و180.91 دينار للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي الجزائري إلى 35.3903 دينار للشراء و35.3962 دينار للبيع، مقابل 35.4339 دينار للشراء و35.4398 دينار للبيع، الأربعاء.

واستقرت العملة السعودية في السوق السوداء عند 47.99 دينار للشراء و48.52 دينارا للبيع.

وفي البنك المركزي، تراجع الدرهم الإماراتي إلى 36.13 دينار للشراء و36.15 دينار للبيع، مقابل 36.18 دينار للشراء و36.19 دينار للبيع، أمس.

وبقي الدرهم الإماراتي في تعاملات السوق السوداء عند 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وزاد سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي إلى 438.006 دينار للشراء و438.635 دينار للبيع، مقابل 437.96 دينار للشراء و438.59 دينار للبيع، أمس.

واستقر سعر العملة الكويتية في السوق السوداء عند 593.89 دينار للشراء و 600.49 دينار للبيع.

ضربة النفط

وتأتي حركة العملة في الجزائر بعد أن كشفت البلاد عن فقدانها 40% من إيراداتها النفطية في عام 2020 مقارنة بالعام 2019، بسبب جائحة كورونا.

وتسببت الجائحة في ركود الطلب على النفط خلال 2020، ما أدى إلى انهيار كبير للأسعار.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية إن صادرات البلاد من النفط والغاز هبطت 11% في 2020، وأوضحت أن صادرات البلاد من النفط تراجعت إلى 82.2 مليون طن من المكافئ النفطي.

تهاوي الإيرادات

أما على جانب الإيرادات النفطية فقد تراجعت في الجزائر إلى بنسبة 40% إلى 20 مليار دولار.

وتابعت الوزارة في بيان أن إجمالي إنتاج الجزائر من الطاقة انخفض 10% إلى 142 مليون طن من المكافئ النفطي بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا.

كما تراجعت المنتجات النفطية المكررة 1.6% إلى 28 مليون طن.

ونزل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال 11% إلى 24 مليون متر مكعب بسبب أعمال الصيانة.

ويساهم النفط والغاز بنحو 60% من ميزانية الجزائر و94% من إجمالي صادراتها.