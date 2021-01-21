شكرا لقرائتكم خبر عن دشن مشاريع بالمدينة.. الربيعة للقطاع الصحي: جوّدوا الخدمات للجميع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على أهمية تحسين ومتابعة المشاريع المنفذة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لتطلعات القيادة.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح أمس (الأربعاء) مشاريع صحية في منطقة المدينة المنورة شملت المرحلة الثانية من أقسام العناية المركزة بسعة ٤٤ سريراً، وقسم التعقيم المركزي بمساحة ١٤٠٠ متر مربع، و8 غرف عمليات للجراحة المطورة من ضمنها غرفة عمليات رقمية في مستشفى المدينة المنورة، كما أطلق الوزير مبادرة «لنكن دفئاً لهم» التي تهدف إلى توفير عيادات علاجية وتثقيفية مخصصة للأطفال مرضى الربو والأطفال المعرضين لأمراض الشتاء الشائعة الأخرى في مركز صحي الهجرة، كما تفقد سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها وتضمنت عدداً من المراكز الصحية، ومبنى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بمستشفى الملك فهد، ومشروع العيادات الخارجية بمستشفى النساء والولادة والأطفال، واختتم وزير الصحة جولته بزيارة مركز لقاحات كورونا وحث الجميع على التفاني في تقديم الخدمة.