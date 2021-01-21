أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تجدول موعد لقاح كورونا.. والإطاحة بشخص في واقعة مقتل مواطن واستشهاد رجلي أمن

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم، إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح «فايزر»، كما أعلنت تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وإلى التفاصيل:

الراجحي يُصدر قرارًا لتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية، بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة، ويهدف هذا القرار إلى الحد من العمالة المخالفة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكَّنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة، وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بأسلوب نظامي.

ترقية 3276 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قرارًا بترقية 3276 فردًا من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 6 / 1442هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود، وأعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومن بينها حرس الحدود، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

مصادر «عاجل»: تعميم من «التعليم» بشأن المواقع الإلكترونية المستضافة خارج المملكة

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم، وجهت تعميمًا لجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، بشأن المواقع الإلكترونية المستضافة خارج المملكة، وأكدت أن البعض لم يلتزم بالتعميم السابق للمشرف العام على الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم، رقم 39048 وتاريخ 10/4/1442هـ، والقاضي بوجوب أن تكون الاستضافة داخل المملكة، وأن تكون جهة الاستضافة مرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأن يتضمن العقد المبرم بين الطرفين على سرية المعلومات.

«الصحة» تعلن إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح «فايزر»، وأرجعت، في تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سبب جدولة اللقاح، إلى تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح؛ بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 86 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 56 حالة ومنطقة مكة المكرمة بتسجيل 38 حالة، وسجلت منطقتا المدينة المنورة وحائل 11 حالة لكل منهما فيما سجلت عسير والحدود الشمالية 10 حالات لكل منهما، وسجلت الباحة 6 والقصيم 4 ونجران 3 فيما تم تسجيل حالة واحدة في كل من جازان والجوف وتبوك.

استشاري بـ«الصحة» يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا الأيام الماضية

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، اليوم الأربعاء، عن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد هذه الأيام، وعبر حسابه على تويتر قال عسيري: إن الارتفاع في حالات كوفيد 19 هذه الأيام يُعزى لبعض التراخي في الاحترازات أثناء إجازة نصف العام، والتزامن مع الشتاء الذي يزداد فيه نشاط الفيروسات التنفسية عمومًا.

الأرصاد عن طقس الخميس: درجات حرارة صفرية ورؤية محدودة على بعض المناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، الخميس، على بعض مناطق المملكة، وأضاف مركز الأرصاد، أن مناطق: «الرياض، والشرقية ، والقصيم والمدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران والاجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة»، تتأثر بنشاط للرياح المثيرة للأتربة؛ ما يؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

«الموارد البشرية» توضح حقوق موظف القطاع الخاص حال وقف تأميناته

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته، وقالت الوزارة، عبر حسابه الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع «تويتر»، إن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

«الموارد البشرية»: إلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على المواطنين

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وعدم التعامل مع الوافدين إلا من خلال المنشآت المشغلة، وأكدت الوزارة، أن «هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة ومن أبرزها أنماط العمل الحديثة؛ حيث يعد العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط».

القبض على مواطنين خالفا أنظمة السير وتهكّما على رجال الأمن بالرياض

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، خالفا أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة، وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله تباهي شابين يستقلان مركبة، ومخالفة أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض مشكلين خطرًا على سلامتهما وسلامة مستخدمي الطريق، والتهكم على رجال الأمن وتوثيق فعلهما ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

مقتل مواطن واستشهاد رجلي أمن.. وشرطة الرياض تقبض على الجاني

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه عند الساعة (2:00) من صباح يوم الثلاثاء 6/6/1442هـ، وأثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغًا عن قيام مواطن في العقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدةٍ سكنيةٍ بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض؛ لخلافاتٍ عائلية بينهما؛ تعرضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني إلى إطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش؛ ما نتج عنه مقتل المواطن المُحْتَجزْ، واستشهاد اثنين من رجال الأمن، وإصابة رجل أمن بعيارٍ ناري في الفخذ، لكنه بحالة صحية مستقرة.

«حساب المواطن»: لا يمكن التسجيل في البرنامج بعد الحذف

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن التسجيل في البرنامج في حالة حذف الحساب؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، عبر موقع «تويتر»: «في حال تم حذف الحساب لا يمكنك التسجيل في البرنامج؛ حيث تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المُقرَّة على ضوابط دعم البرنامج»، وأضاف: «التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020».

«المرور» يوضح الإجراء المطلوب حال عدم الرد بشأن «الاعتراض على مخالفات ساهر»

أوضح المرور السعودي، الإجراءات المطلوبة في حالة عدم الرد على المخالفات المسجلة بنظام «ساهر»، جاء ذلك ردًا من «المرور»، على استفسار ورده عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، وقال المرور السعودي، إن المعترض في هذه الحالة يمكنه القيام بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

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