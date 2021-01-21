«الحصيني» يوضح المناطق الأكثر تأثرًا بالكتلة القطبية شديدة البرودة

توقَّع خبير الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن تمتد الكتلة القطبية ذات البرودة الشديدة هذه الليلة على الجوف وحائل ثم القصيم مع رياح مثيرة للغبار.

وأضاف الحصيني عبر حسابه بموقع تويتر، أن الكتلة الهوائية الباردة قد تمتد على أجزاء واسعة من المملكة ودول الخليج وتصل بحر العرب ويتقدمها غبار متفاوت، وذلك مؤشر جيد على المدى المتوسط لتوقعات الأمطار.

وواصل الحصيني، أن درجة الحرارة العظمى في الرياض من المتوقع ان تسجل 18 درجة مئوية غدا الخميس بإنخفاض قدره درجات، وتكون الاجواء في اجازة نهاية هذا الأسبوع باردة نهارًا الى باردة جدا ليلًا بالمناطق الوسطى والشمالية، ناصحا بأهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

ونوه الحصيني، بأن التأثير الأكبر للبرودة سيكون على مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل متوقع أن تسجل الصغرى في مدن تلك المناطق الصفر وما دون الصفر درجة مئوية بمعدل ثلاث درجات تحت الصفر.

واستطرد، أن تلك المناطق ليها منطقتي الرياض والقصيم، متوقعا ان تسجل الصغرى داخل المدن بين واحد فوق الصفر و4 درجات مئوية فوق الصفر، فيما تسجل خارج مدن درجات من صفر إلى درجتين تحت الصفر درجة مع تكون الصقيع.

واستكمل، أن المناطق المشار إليها، تليها منطقتا المدينة والشرقية متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية وتزداد البرودة شمالا، وفي مكة تقترب الحرارة الصغرى من 16 درجة وجدة متوقع 20 درجة مئوية.

وتابع الحصيني، أن باقي المناطق متوقع أن تكون حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام، أما قوة الموجة الباردة يومي الجمعة والسبت؛ لذا أهيب بالجميع بأخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى الأسرة والأفراد والحلال والمزارع.

واختتم، أنه من يوم الأحد المقبل تخف قوة الموجة الباردة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر لكن أقل من الأيام التي سبقتها وتعتبر توقعات، والتغيير وارد.