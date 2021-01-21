السعودية اليوم / الصين تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا



بكين 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجلت الصين 144 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 88701 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة .

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07:12ت م

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بكين 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجلت الصين 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا , خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 88701 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة .// انتهى //07:12ت م0005

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