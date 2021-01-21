مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1442/6/8 هـ الموافق 2021/01/21 م واس

الأربعاء 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

05:51ت م

0229



www.spa.gov.sa/2182436 الأربعاء 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس05:51ت م0229

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