

أديس أبابا 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

أعلن الاتحاد الإفريقي أن فريقه المكلف بشراء اللقاحات تمكن من تأمين 270 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس

وتعهد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي يتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد، باستخدام جميع الجرعات هذا العام.

وتضاف هذه الكمية إلى 600 مليون جرعة تمّ تأمينها، لكنها لا تزال غير كافية لتلقيح سكان القارة بأسرها.

// انتهى //

05:20ت م

0228



أديس أبابا 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأعلن الاتحاد الإفريقي أن فريقه المكلف بشراء اللقاحات تمكن من تأمين 270 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تمهيدا لتوزيعها على الدول الأعضاء.وتعهد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي يتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد، باستخدام جميع الجرعات هذا العام.وتضاف هذه الكمية إلى 600 مليون جرعة تمّ تأمينها، لكنها لا تزال غير كافية لتلقيح سكان القارة بأسرها.// انتهى //05:20ت م0228

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإتحاد الإفريقي يضع خطة لتأمين 270 مليون جرعة من لقاح "كوفيد 19" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.