

القاهرة 07 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

سجلت مصر 789 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 124605 حالة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 8747 حالة وفاة.

// انتهى //

02:33ت م

0227



القاهرة 07 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجلت مصر 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 51 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 158963 إصابة .وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 124605 حالة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 8747 حالة وفاة.// انتهى //02:33ت م0227

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل789 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.