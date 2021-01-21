السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص لانتحالهم صفة رجال أمن



الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله انتحال مجموعة أشخاص صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزاتٍ مشابهةٍ للتجهيزات الأمنية وتوثيق ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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