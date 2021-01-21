السعودية اليوم / تونس تسجل 3890 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 3890 إصابة جديدة بفيروس

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 188.373 إصابةً، فيما بلغ مجموع الوفيات 5921 حالة وفاة.

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تونس 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجلت تونس 3890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 77 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 188.373 إصابةً، فيما بلغ مجموع الوفيات 5921 حالة وفاة.// انتهى //00:30ت م0215

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