السعودية اليوم / الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع ملياراً و700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة



الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتمل إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، حيث بلغت المبالغ المودعة في حساباتهم في مجملها 1,704,496,413ريالاً سعودياً، منها 1,410,138,301 ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,692,200 ريال، و 102,665,912ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

يذكر أنه قد أُودعت تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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