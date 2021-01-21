السعودية اليوم / الأمن البيئي ومركز الحياة الفطرية يحذران من مخالفة نظام صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو إلحاق الأذى بها أو نشر مقاطع وصور عن هذه الممارسات



الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من مخالفة نظام الصيد القاضي بمنع صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو إلحاق الأذى بها أو نشر مقاطع وصور عن هذه الممارسات.

‏جاء ذلك في بيان مشترك، عد هذه الممارسات مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ويترتب على ارتكابها عقوبات صارمة وسيتم ضبط المخالفين للنظام وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتنفيذ العقوبات المقررة نظاماً بحقهم، مؤكداً متابعة أنشطة الصيد وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين لاستشعار المسؤولية تجاه الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتعاون في حمايتها من أي ممارسات تضر ببقائها لأهمية هذه الكائنات في حفظ التوازن البيئي ولاستدامتها في الطبيعة، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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23:11ت م

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