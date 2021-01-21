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الموارد البشرية: إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادي الآخر 1442

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،  أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين، وفي وقت لاحق أكدت الوزارة على ضرورة إضافة الآيبان الشخصي للمسجلين بالنظام حتى يتم الدفع في الحسابات البنكية مباشرة فور صدورها.

عاجل: الموارد البشرية إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادي الآخر 1442

تفاصيل إيداع معاشات الضمان الاجتماعي

قالت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها قامت ب إبداع مبلغ 1,704,496,413 ريال سعودي  في حسابات المستفيدين والمستفيدات على المعاشات الأساسية  والمساعدات النقدية من أجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، قسمت ب 1,410,138,301 ريال سعودي للمعاشات الضمانية، و  ريال سعودي 191,692,200 من أجل الغذاء، و 102,665,912  ريال سعودي لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

  • أن يكون المستفيد من الأيتام.
  • من بلغ سن ال 60 عام فأكثر أي سن الشيخوخة.
  • العاجزون عن العمل عجز دائم.
  • العاجزون عن العمل عجز مؤقت لأسباب صحية.
  • المرأة التي لا عائل لها.
  • الأسرة غير المعولة.
  • الأرامل.
  • المطلقات.

خطوات التقديم على الطلب

  • بعد استيفاء الشروط الموضحة.
  • إن كان المستفيد جديد يجب ملئ البيانات بوضوح في تقديم الطلب وهي.
  • الاسم رباعي.
  • كتابة العنوان بالتفصيل.
  • رقم هاتف جوال للتواصل.
  • إيميل للتواصل.
  • بيانات الحساب البنكي.
  • الإفصاح عن الدخل.

في حال استحقاق المتقدم بالطلب يقوم بعمل التالي

  • توضيح بيانات الحساب البنكي.
  • توضيح العائل إن وجد.
  • بيانات الدخل كاملة.
  • بيانات الأسرة.
  • رفع المرفقات المطلوبة من المستفيد، ثم متابعة الطلب من طلباتي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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