الموارد البشرية: إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادي الآخر 1442

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين، وفي وقت لاحق أكدت الوزارة على ضرورة إضافة الآيبان الشخصي للمسجلين بالنظام حتى يتم الدفع في الحسابات البنكية مباشرة فور صدورها.

تفاصيل إيداع معاشات الضمان الاجتماعي

قالت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها قامت ب إبداع مبلغ 1,704,496,413 ريال سعودي في حسابات المستفيدين والمستفيدات على المعاشات الأساسية والمساعدات النقدية من أجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، قسمت ب 1,410,138,301 ريال سعودي للمعاشات الضمانية، و ريال سعودي 191,692,200 من أجل الغذاء، و 102,665,912 ريال سعودي لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أن يكون المستفيد من الأيتام.

من بلغ سن ال 60 عام فأكثر أي سن الشيخوخة.

العاجزون عن العمل عجز دائم.

العاجزون عن العمل عجز مؤقت لأسباب صحية.

المرأة التي لا عائل لها.

الأسرة غير المعولة.

الأرامل.

المطلقات.

خطوات التقديم على الطلب

بعد استيفاء الشروط الموضحة.

إن كان المستفيد جديد يجب ملئ البيانات بوضوح في تقديم الطلب وهي.

الاسم رباعي.

كتابة العنوان بالتفصيل.

رقم هاتف جوال للتواصل.

إيميل للتواصل.

بيانات الحساب البنكي.

الإفصاح عن الدخل.

في حال استحقاق المتقدم بالطلب يقوم بعمل التالي