شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وزير الصناعة يتفقد أقدم منجم للذهب بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أكبر وأقدم منجم ومصنع للذهب بمحافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة.

ونشر وزير الصناعة مقطع فيديو وثق وقوفه على سير العمل في المنجم، معلقًا بقوله: " منجم مهد الذهب فيه يلتقي الماضي بالمستقبل، حيث بدايات قطاع التعدين في عهد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز عام 1935 ".

وأضاق الخريف: " اليوم في ظل رؤية المملكة 2030 نتطلع لمستقبل واعد لقطاع التعدين وصناعته كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية/ وخلق فرصاً وظيفية نوعية لأبناء الوطن، زيارة ستبقى في الذاكرة ".