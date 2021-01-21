أوضحت وزارة التجارة متطلبات وشروط إصدار السجل التجاري، كما حددت الآلية بالطريقة والخطوات.

وأشارت التجارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إلى أن هذه الخدمة تمكن التاجر من إصدار سجل تجاري إلكترونيًّا وذلك دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.

آلية إصدار السجل التجاري

وأوضحت وزارة التجارة، أنه يتوجب على المستخدم الدخول من خلال نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد للاستفادة من الخدمة.

- دخول إلى حساب المستخدم (اسم المستخدم وكلمة المرور).

- اضغط على أيقونة سجلاتي التجارية.

- أنقر على أيقونة إصدار سجل تجاري.

- قم بتحديد نوع الإسم التجاري من الخيارات (اسم محجوز - اسم قائم - اسم شخصي).

- اختيار النشاط في المستوى الأول والثاني والثالث، ولا يمكن اختيار أكثر من نشاط في المستوى الأول والمستوى الثاني ولكن يمكن اختيار أكثر من نشاط في المستوى الثالث حسب الرغبة على ألا يتجاوز عدد الأحرف بالأنشطة 350 حرفًا.

- تحدد مدة السجل التجاري من سنة حتى خمس سنوات.

- قم بتعبئة البيانات الخاصة بكل من: (السنة المالية - رأس المال - عنوان المنشأة وبيانات الاتصال).

- ستظهر نافذة ملخص التأكيد على البيانات المدخلة على الخدمة قبل إرسال الطلب.

- يتم إصدار فاتورة سداد وإرسالها كرساله نصيه لهاتف المستخدم.

- يتم سداد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفة.

- في حين وصول المبلغ المسدد، يمكنك الإستفادة من الخدمة بطباعة السجل التجاري دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة إصدار السجل التجاري ٢٠٠ ريال للرئيسي (للسنة الواحدة) تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

وأوضحت التجارة، أن تكلفة إصدار السجل التجاري ١٠٠ ريال للفرعي (للسنة الواحدة) تُضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

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