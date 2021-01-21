شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين ريال لدرء مخاطر السيول بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وكالة التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الجوف في تنفيذ عدد من المشاريع، التي تعزِّز وتدعم شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ودرء أخطارها في بعض الأحياء التابعة لمدينة سكاكا بقيمة 4.671.00 ريال.

وتشمل المشروعات تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول من شعيب العاذر، الذي يتمثل في تمديد مواسير بقطر 800 مللي بطول 900 متر وتمديد مواسير بقطر 500 مللي بطول 2200 متر، ومشروع تمديد شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول بتسعة مواقع متفرقة بمدينة سكاكا، ويشمل تمديد مواسير بقطر 500 مللي بطول 2700 متر وتمديد مواسير مثقبة لتخفيض منسوب المياه السطحية بقطر 500 مللم وطول 400 متر، ويبلغ إجمالي القنوات المنفذة بالمشروع 6200 متر طولي. وأوضح وكيل التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الجوف م. أحمد العيسى، أن هذه المشاريع ستعزز من فعالية وكفاءة منظومة حماية المدينة من مخاطر السيول، كما أن المشروع يأتي استكمالاً لمشاريع السيول بالأمانة واستمراراً لخطط الأمانة في تعزيز البنية التحتية لمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمنطقة الجوف، مشيراً إلى أن مدينة سكاكا تحتوي على شبكة ضخمة من قنوات وعبّارات التصريف، التي تمتد لعدد من الكيلو مترات تحت الأرض.