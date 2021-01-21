شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشورى» تقف على منجزات «هدف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، خلال زيارتها مقر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالرياض، عددا من الموضوعات، التي تسهم في دعم أعمال الصندوق، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات، التي تواجه الصندوق في أدائه مهامَّه.

واستعرض مدير عام الصندوق تركي الجعويني، أمام اللجنة، أبرز الجهود التي يقوم بها الصندوق، وأهم الخطط والإستراتيجيات، التي يعمل على تنفيذها الصندوق في الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية دعم مجلس الشورى ولجنة الإدارة والموارد البشرية للمبادرات، التي يقوم بها الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة اللجنة للصندوق تأتي ضمن جهود مجلس الشورى ولجانه المتخصصة في الوقوف على أداء الجهات والمؤسسات الحكومية وإنجازاتها، وما تقوم به وفقاً لمهامها أثناء مناقشة المجلس ودراسته لتقارير الأداء السنوية، وذلك في سياق تعاون المجلس مع مختلف الأجهزة الحكومية لرفع مستوى الأداء.