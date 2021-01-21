شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 أسرة تستفيد من كسوة الشتاء بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجًا في الأردن، وجرى أمس الأول، توزيع 1.868 حقيبة شتوية، بالإضافة إلى 3.736 بطانية، استفاد منها 2.068 أسرة في محافظات عمّان وجرش والبلقاء والمفرق. ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن.