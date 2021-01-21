شكرا لقرائتكم خبر عن حملتان للتحصين ضد الحمى القلاعية سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلًا بقسم الإرشاد البيطري، ندوة علمية عبر برنامج «زووم» تحت عنوان «مستجدات مرض الحمى القلاعية».

وركز مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة د. علي الصحاف على توفير اللقاحات والمشخصات الهادفة للسيطرة على المرض. وسلط أستاذ الأمراض المعدية بجامعة القصيم د. عثمان سلامة على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف الأمن الحيوي لمكافحة المرض. وأكد أستاذ الأمراض الوبائية بجامعة الملك فيصل د. فاضل هوساوي أهمية تصنيف العترات المسببة للمرض. ودعا الطبيب البيطري حسين الصويلح الفرق البيطرية للقيام بحملتين في شهري مارس وأكتوبر سنويا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية م. عامر المطيري أن الندوة تأتي ضمن البرنامج السنوي التثقيفي، وتدريبي وتعليمي لمنسوبي الفرع والجهات التابعة له، وكذلك العاملون في الحقل من أطباء ومساعدين بيطريين في القطاعات الحكومية والخاصة.