شكرا لقرائتكم خبر عن تفقد استعدادات «تقنية» القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم، الكلية التقنية بالقطيف، واطلع على جاهزية الكلية لبداية الفصل التدريبي الثاني وأبرز الاستعدادات التي تقدمها ضمن تطبيق التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما تفقد القاعات التدريبية والمعامل ومركز التعليم عن بُعد والمشاريع التي تنفذها الكلية.

والتقى السلوم بالمتدربين المستجدين في الكلية ضمن برنامج أسبوع التهيئة، والبالغ عددهم «408» متدربين، وحثهم على الجد والمثابرة والتحلي بالأخلاق الفاضلة والانضباطية في التدريب.