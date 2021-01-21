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تفقد استعدادات «تقنية» القطيف

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الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم، الكلية التقنية بالقطيف، واطلع على جاهزية الكلية لبداية الفصل التدريبي الثاني وأبرز الاستعدادات التي تقدمها ضمن تطبيق التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس ، كما تفقد القاعات التدريبية والمعامل ومركز التعليم عن بُعد والمشاريع التي تنفذها الكلية.

والتقى السلوم بالمتدربين المستجدين في الكلية ضمن برنامج أسبوع التهيئة، والبالغ عددهم «408» متدربين، وحثهم على الجد والمثابرة والتحلي بالأخلاق الفاضلة والانضباطية في التدريب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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