شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لعبة رياضية جديدة بنادي «صم» الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية 13 لعبة في مختلف الألعاب الرياضية المتنوعة، ودعا إلى التسجيل فيها، وتتضمن: كرة القدم واليد والطاولة وألعاب القوى والبولينج والتايكوندو والسباحة والرماية والبلياردو والطائرة، لجميع الصم وضعاف السمع.

وأوضح رئيس النادي، د. ناصر الشمري، أن البرنامج يأتي ضمن عملية التطوير الفني في تأهيل الفِرق الرياضية، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولات الاتحاد السعودي لرياضة الصم في مختلف الألعاب.

وأشار إلى أن النادي يعمل على إعداد برنامج رياضي متكامل في مختلف الألعاب، يتم من خلاله تقييم الفِرق واللاعبين بهدف إعداد الفريق النهائي بنادي الصم في مجمل الألعاب، والبدء في عملية التأهيل الفني لخوض منافسات البطولات القادمة.

وقال نائب الرئيس ومشرف الأنشطة الرياضية بالنادي، محمد النهدي، إن عملية التأهيل والتدريب مستمرة لأعضاء الفريق، عبر برنامج مكثف وبشكل يومي، وتهيئة ملعب النادي لإقامة التدريبات اليومية، وإيجاد برامج ترويحية للفِرق الرياضية المشاركة، التي تصب في رفع المستوى المهاري والفني والعمل على تسجيل اللاعبين واستحداث ألعاب جديدة، ويأتي ذلك ضمن الاهتمام، الذي يلقاه الفريق الرياضي من إدارة النادي، واعدًا بمواصلة الإنجازات في مختلف الرياضات المتنوعة.

وألمح النهدي إلى أن النادي يواصل عقد الكثير من الشراكات المجتمعية مع أندية المنطقة، مثل ناديي النهضة والقادسية، وذلك بهدف العمل على تطوير مختلف الألعاب الرياضية والاستفادة من خدمات تلك الأندية.

وأكد أن النادي سيواصل مراحل العطاء والإنجاز وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، ويعد النادي نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع، وهو يمثل النواة التي من خلالها تصل أدواره لخدمة هذا الوطن المعطاء، حيث يعتبر المحضن، الذي يسهم في رفع وتيرة الإبداع ويصقل الموهبة، ويبني المجتمع على نحو يكون فيه الأصم الشريك الأساسي في هذا البناء.

وأضاف إن المقومات الكثيرة والكبيرة، التي يملكها النادي حاليًّا هي المتنفس الحقيقي لجملة المواهب والإبداعات، التي يتميز بها الصم، وكذلك شريحة المجتمع عامة، حيث يفتح النادي أبوابه للجميع بمختلف الفئات العمرية، يلتقون فيه ليمارسوا هواياتهم المحببة، وتُقدَّم لهم البرامج والفعاليات الملائمة لقدراتهم، وهو فرصة ثمينة لتنمية المهارات بهدف السعي لخدمة المجتمع.