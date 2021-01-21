شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مخالفة لـ«الاحترازات» في 1600 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1687 جولة رقابية، تَبِعتها 6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفر عنها ضبط 24 مخالفة، 20 منها للتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد19، و4 مخالفات للتكدس بالأسواق المركزية.

وأشارت الأمانة إلى تنفيذ أعمال غسل وتعقيم وتطهير 1494 موقعًا بالمنطقة، بمشاركة 467 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت 15.725 طنًا من النفايات، وأزالت 9516 من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9384 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة. وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لتحقيق هدفها الرئيس من الجولات الرقابية ورصد المخالفات، وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير والرقابة الصحية.

وتعمل الأمانة على متابعة جميع المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات؛ لضمان استمرار البيئةٍ الآمنة في ظل تطبيق الأنظمة بما يكفل حياة طبيعية وصحية، لسلامة الجميع.