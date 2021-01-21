شكرا لقرائتكم خبر عن 1148 عملية قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في محافظة الأحساء 1148 عملية قلب مفتوح، و4947 قسطرة تشخيصية وعلاجية «منها 181 للأطفال»، إضافة إلى 5 عمليات زراعة قلب صناعي وذلك خلال عام 2020م. فيما بلغ عدد المستفيدين من تدخلات إجراء كهرباء القلب واضطراب نظام القلب 2078 مستفيدا، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 47856 مريضا ومريضة، وعدد المرضى المنومين 1638 مريضا.

وأكد التجمع الصحي بالأحساء على ضرورة اتباع السلوك الصحي الذي يمكن من خلاله تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ومن ذلك الإقلاع عن التدخين، والمحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل على الخضار والفاكهة وتجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون، وأهمية ممارسة نشاط بدني بانتظام، وتجنب ارتفاع السكري وارتفاع ضغط الدم، للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في الأحساء «بسعة سريرية 73 سريرا»، حقق في شهر سبتمبر الماضي تميزا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته وذلك بحصوله على اعتماد الهيئة العالمية للمنشآت الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية «GHA» ليصبح أول مركز معتمد لدى الهيئة في تطبيق معايير السلامة للمرضى والعاملين وتحقيق كامل المعايير التي تخص فيروس كورونا.