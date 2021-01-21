شكرا لقرائتكم خبر عن 112 فعالية جامعية لترسيخ الوعي الفكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة الملك فيصل النسخة الثالثة من برنامج وحدة التوعية الفكرية «بيئة جامعية واعية» بتعاون مشترك مع جميع كليات الجامعة للوصول إلى جميع شرائح الطلاب والطالبات في التخصصات العلمية المتعددة.

وأوضح رئيس وحدة التوعية الفكرية د. زياد الحمام، أن البرنامج يطبق أسلوبا جديدا يعتمد المفهوم الشامل للوعي الفكري تمشيا مع رؤية المملكة 2030 في برامجها المختلفة كبرنامج جودة الحياة، وتعزيز الشخصية الوطنية، مشيرا إلى أن الجامعة اعتمدت 112 فعالية انطلقت مع بداية العام الجامعي بالحضور الفعلي أو عن طريق المنصات الافتراضية، والبرامج التفاعلية التي يتم تطبيقها عن بعد. وشملت مناسبات وطنية، وحملات إعلامية توعوية، ومحاضرات، وجلسات حوارية، وورش عمل، وندوات، ومعارض تثقيفية، ومواد إعلامية توعوية، ومسابقات، ودورات تدريبية تسهم في تحقيق مستهدفات أبرزها: تعزيز التعايش السلمي بين أطياف المجتمع، والتلاحم بين القيادة والشعب، ونبذ التطرف، والتعصب بأنواعه، وترسيخ الوعي المعرفي، والبيئي، والتقني، والاقتصادي، والصحي.

وأكد رئيس الجامعة والمشرف العام على وحدة التوعية الفكرية د. محمد العوهلي، أن البرنامج يأتي إيمانا من جامعة الملك فيصل بمسؤوليتها كمؤسسة تعليمية تسهم في الحفاظ على سلامة فكر أبناء الوطن وبناته، واستجابة وتحقيقا لتوجيهات حكومتنا الداعية إلى ضرورة ترسيخ الوعي الفكري في المجتمع، بكونه ركيزة أساسية من ركائز الأمن الشامل المؤدي لتماسك المجتمع وسلامته من الفكر الضال، وقد هيأت قيادتنا الرشيدة المراكز الفكرية، والبرامج التوعوية، وكان نصيب الجامعات والمؤسسات التعليمية منها إنشاء وحدات التوعية الفكرية، لتعمل بالتضافر مع جميع القطاعات على توعية المجتمع وصد الفكر المنحرف المتسلل عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية ووسائل التواصل.