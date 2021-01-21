شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فائزين بـ «التصاميم التجميلية للميادين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرمت أمانة محافظة الأحساء الفائزين بمسابقة «التصاميم التجميلية للميادين»، وهم: «م. عبدالعزيز حسن آل توتي بالمركز الأول، والإدارة الجامعية بجامعة الملك فيصل بالمركز الثاني، وصهيب عبدالله الجعفر بالمركز الثالث».

وأوضح أمين الأحساء، م. فؤاد الملحم، أن تنظيم المسابقة جاء انطلاقًا من سعي الأمانة إلى تشجيع المبدعين وتحفيز المهتمين من ذوي الاختصاص للمشاركة في العملية التنموية والتطويرية، وتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، ضمن إستراتيجيات الأمانة للاهتمام بالعناصر التجميلية ونماء القطاع الخدمي في طرقات الحاضرة، وتعزيزًا للشراكة المجتمعية فيما بين الأمانة وأفراد المجتمع والقطاع الخاص للإسهام في تحسين وتجميل المشهد الحضري.

وبيَّن أنه تم اختيار التصاميم الفائزة بعد تقييم وتحكيم وفرز 60 مشاركة تقدم بها أفراد وجهات أكاديمية، من قِبَل لجنة التحكيم التي ضمت هيئة المهندسين بالأحساء، بالإضافة إلى التصويت العام، واحتكمت اللجنة في تقييمها إلى مجموعة من المعايير التي تم الإعلان عنها فور إطلاق المسابقة في 23 أغسطس، وكان من بينها: «محاكاة التصميم لتوجهات رؤية المملكة 2030، أصالة التصميم وحداثته وقابليته للتنفيذ ووضوحه من حيث المسمى والفكرة».

وذكر منسق مبادرة المسابقة، مشاري الصويغ، أن المسابقة تُمثل حصاد ثمرة الشراكة بين مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، وأمانة الأحساء، وتُعزز وتدعم الإبداع والمبدعين والفنانين والمصممين الذين لا يدخرون جهدًا في خدمة المجتمع الأحسائي.