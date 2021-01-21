شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف مستجدات «التقنية» ببيئة التدريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء برنامج تهيئة المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الثاني 1442هـ، وذلك بقاعة الأنشطة بمقر الكلية، وسط إجراءات احترازية ووقائية متكاملة على مدى 3 أيام، بهدف إيجاد بيئة آمنة ومحفزة للعمل والتدرب بغرض تعريفهن بأبرز الحقوق والواجبات ومتطلبات ومميزات الالتحاق بالكلية، بإشراف وكيلة شؤون المتدربات، أسماء الناصر، وتنفيذ المرشدة الطلابية، خلود العنزي.

وجرى خلال البرنامج توضيح خدمات التوجيه والإرشاد، كذلك التعريف بإجراءات القبول والتسجيل في الكلية، وشرح برنامج رايات والتدرب الإلكتروني، والتعريف بصندوق المتدربين ولوائح السلوك والمخالفات، وتخصصات الكلية، واختتمت بالتعريف بإجراءات السلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتوجيههم من خلال قنوات التليجرام للرد على استفسارات المتدربات المستجدات.

وأوضحت منسقة العلاقات العامة والإعلام بالكلية، هدى النعيم، أن برنامج التهيئة تضمن حضور المتدربات على مجموعات محدودة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصى بها، مع تحقيق التباعد الاجتماعي بين الحاضرات؛ بهدف تعريف وتهيئة المتدربات المستجدات على البيئة التدريبية بالكلية، بما يسهم في اكتساب المتدربات المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.