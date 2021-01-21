شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء ونجران تتبادلان الخبرات البلدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت أمانة محافظة الأحساء أمس الأول وفدًا من أمانة منطقة نجران، لإطلاعه على مشاريع وخطط الأمانة القائمة والمستقبلية في «المردم البيئي الهندسي».

وأكد أمين الأحساء م. فؤاد الملحم على أهمية تدعيم الاستفادة من المبادرات التطويرية للمشاريع والخدمات بين القطاعات والأجهزة البلدية بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم، موضحًا أن مشروع المردم البيئي يهدف إلى تعزيز إستراتيجيات الأمانة في تطبيق وسائل المحافظة على البيئة عبر استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي، لافتا إلى مراعاة محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات بنظام الخلايا الهندسية وتكون هذه الخلايا مُبطنة بطبقة تمنع تسرب العصارة لباطن الأرض واختلاطها بالمياه الجوفية، مع مراعاة النمو السكاني وارتفاع معدلات النفايات مستقبلًا.

وأضاف مدير الإدارة العامة للنظافة أيمن الظفر، أن مردم النفايات البيئي بالأحساء يضم عدة مشاريع استثمارية منها «محطة فرز النفايات، محطة فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية»، ويأتي ذلك كجزء من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية في برنامج التحول الوطني.